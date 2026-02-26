Un appello pubblico rivolto al massimo rappresentante dello Stato in occasione degli 80 anni della Costituzione Italiana. Nel testo si propone anche un invito alla tradizionale Giostra del Saracino di settembre, un evento che rappresenta una delle tradizioni più radicate della città. La comunicazione si rivolge direttamente alla figura istituzionale, sottolineando l’importanza di celebrare questa ricorrenza e l’affascinante manifestazione.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – . A scriverla la giovane studentessa del Colonna Maria Vittoria Meacci. «Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica, mi permetto di indirizzare alla Sua attenzione questa lettera aperta, scrivendole semplicemente da giovane cittadina quale io sono. Mi chiamo Maria Vittoria Meacci e compirò 17 anni a luglio prossimo. Frequento con impegno il terzo anno del Liceo "Vittoria Colonna" di Arezzo, dove seguo l'indirizzo economico-sociale. Da studentessa di diritto ho prestato attenzione al fatto che il 2026 è una data storica per tutti noi italiani.

© Lanazione.it - Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del Saracino di settembre

La Costituzione compie 80 anni: memoria e valori fondanti della RepubblicaIl 2026 rappresenta l’80esimo anniversario della redazione della Costituzione della Repubblica Italiana: il referendum del 2 giugno 1946, prime...

Presentato il calendario 2026 della Giostra del SaracinoÈ stato presentato questa mattina dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale Paolo Bertini il calendario 2026 della Giostra del...

