Architetti lettera aperta ai Comuni della Provincia di Arezzo

L’ordine degli architetti di Arezzo ha scritto una lettera aperta ai Comuni della provincia, denunciando la mancanza di risposte alle richieste di intervento sulle aree pubbliche. Secondo gli architetti, molte strade e piazze sono trascurate e rischiano di peggiorare con il tempo. La lettera invita le amministrazioni a intervenire subito per migliorare la qualità degli spazi urbani. I professionisti chiedono un incontro per discutere soluzioni concrete e rapide. La comunicazione ha già suscitato reazioni tra alcuni sindaci della zona.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Lettera aperta ai Comuni della Provincia di Arezzo da parte dell 'ordine degli architetti. «C'era una volta la Commissione Edilizia» L' incipit contenuto nel titolo sembra l'inizio di una favola, mentre invece rispecchia la gestione dell'attività edificatoria fino a pochi anni fa. Infatti la Commissione Edilizia (e prima ancora la Commissione dell'Ornato) è stato il luogo dove, per molti decenni, sono stati valutati tutti i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione; la CE (così veniva indicata nei documenti) era l'organo che, a torto o a ragione, verificava la conformità dei progetti alla normativa ed il loro pregio edilizio ed architettonico.