L' esercito Usa attacca un' imbarcazione nel Pacifico e pubblica il video | Trasportava stupefacenti

L'esercito degli Stati Uniti ha reso noto di aver attaccato un'imbarcazione nel Pacifico orientale, sospettata di trasportare stupefacenti. È stato diffuso anche un video che mostra l’operazione. L’attacco è stato eseguito con l’obiettivo di intercettare un carico di droga ritenuto illecito. Nessun dettaglio sulle eventuali persone coinvolte o sui danni causati dall’azione è stato fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui