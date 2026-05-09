L' esercito Usa attacca un' imbarcazione nel Pacifico e pubblica il video | Trasportava stupefacenti

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercito degli Stati Uniti ha reso noto di aver attaccato un'imbarcazione nel Pacifico orientale, sospettata di trasportare stupefacenti. È stato diffuso anche un video che mostra l’operazione. L’attacco è stato eseguito con l’obiettivo di intercettare un carico di droga ritenuto illecito. Nessun dettaglio sulle eventuali persone coinvolte o sui danni causati dall’azione è stato fornito.

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L'esercito statunitense ha annunciato di aver colpito un'imbarcazione sospettata di trasportare narcotici nel Pacifico orientale. Nell'attacco, documentato anche con un video, sono rimaste uccise due persone, mentre una è sopravvissuta. L'imbarcazione, scrive su X il comando militare americano.🔗 Leggi su Today.it

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