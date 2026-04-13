L’esercito degli Stati Uniti ha dichiarato di aver distrutto due imbarcazioni nel Pacifico orientale, ritenute coinvolte nel contrabbando di droga. L’operazione ha provocato la morte di cinque persone e ha lasciato un sopravvissuto. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle identità delle persone coinvolte. La notizia viene confermata dalle autorità militari statunitensi e riguarda il traffico illecito di droga nella regione.

(LaPresse) – L’esercito degli Stati Uniti ha affermato di aver fatto saltare in aria due imbarcazioni accusate di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale, causando la morte di cinque persone e lasciando un solo sopravvissuto. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha dichiarato sul social X di aver avvisato la Guardia Costiera statunitense di attivare il sistema di ricerca e soccorso per il sopravvissuto. La Guardia Costiera ha confermato di stare coordinando le ricerche e ha detto che sarebbero stati forniti aggiornamenti non appena disponibili. Con questo attacco sale ad almeno 168 il numero di persone uccise in attacchi contro imbarcazioni da parte dell’esercito statunitense da quando l’amministrazione Trump ha iniziato a prendere di mira coloro che definisce “narcoterroristi” all’inizio di settembre.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esercito Usa attacca due presunte barche narcos: 5 morti nel Pacifico

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