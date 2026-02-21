Usa colpita altra presunta barca narcotraffico nel Pacifico | 3 morti Il video dell' attacco

Un incidente ha provocato la morte di tre persone nel Pacifico dopo che le forze statunitensi hanno colpito un'imbarcazione sospettata di traffico di droga. L’attacco è stato effettuato in risposta a segnali di attività illegale nell’area, e un video mostra l’attacco in azione. Nessuno ha ancora chiarito i dettagli sui responsabili o sulle circostanze precise. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla lotta agli illeciti nel mare.

L'esercito Usa ha comunicato di aver effettuato un altro attacco contro un'imbarcazione accusata di essere coinvolta nel traffico di droga nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo 3 persone. Secondo quanto riferito dal Comando Sud degli Stati Uniti sui social media, l'imbarcazione "stava transitando lungo le rotte note per il traffico di droga nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico". L'attacco di venerdì porta il bilancio delle vittime degli attacchi dell'amministrazione Trump contro presunte imbarcazioni di trafficanti di droga ad almeno 148 morti in almeno 43 attacchi effettuati dall'inizio di settembre nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico orientale.