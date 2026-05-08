L’Eredità Stefano ha ‘fegato’ e vince un montepremi a 6 cifre

Da ilsipontino.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concorrente di L'Eredità ha vinto 100 mila euro alla Ghigliottina, portando a casa un montepremi a sei cifre. La serata è stata caratterizzata da momenti di suspense e imprevisti che hanno coinvolto il pubblico in studio e da una vittoria che ha concluso con successo la sua prova. La puntata si è conclusa con il concorrente che ha ottenuto un risultato importante, lasciando spazio a discussioni tra gli spettatori.

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Si torna finalmente a vincere a L'Eredità, dopo un periodo piuttosto complicato per i concorrenti. L’ultimo trionfo risaliva al 20 aprile, quando Beatrice riuscì a conquistare 23.750 euro. Questa volta, però, si parla di una vincita a sei cifre, firmata dal campione del momento: Stefano. La puntata dell’8 maggio de L'Eredità ha visto Marco Liorni guidare la sfida insieme a sette concorrenti: Giorgio, reduce da una Ghigliottina sfortunata, Annalisa alla sua seconda serata, Adrian di Fano, Marco di Bollate, Viola di Borgo San Lorenzo, Valerio di Roma e infine Stefano, arrivato alla sua sesta serata consecutiva. Una partita intensa, fatta di tensione, colpi di scena e grande concentrazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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