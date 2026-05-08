L’Eredità Stefano ha ‘fegato’ e vince un montepremi a 6 cifre

Un concorrente di L'Eredità ha vinto 100 mila euro alla Ghigliottina, portando a casa un montepremi a sei cifre. La serata è stata caratterizzata da momenti di suspense e imprevisti che hanno coinvolto il pubblico in studio e da una vittoria che ha concluso con successo la sua prova. La puntata si è conclusa con il concorrente che ha ottenuto un risultato importante, lasciando spazio a discussioni tra gli spettatori.

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Si torna finalmente a vincere a L'Eredità, dopo un periodo piuttosto complicato per i concorrenti. L’ultimo trionfo risaliva al 20 aprile, quando Beatrice riuscì a conquistare 23.750 euro. Questa volta, però, si parla di una vincita a sei cifre, firmata dal campione del momento: Stefano. La puntata dell’8 maggio de L'Eredità ha visto Marco Liorni guidare la sfida insieme a sette concorrenti: Giorgio, reduce da una Ghigliottina sfortunata, Annalisa alla sua seconda serata, Adrian di Fano, Marco di Bollate, Viola di Borgo San Lorenzo, Valerio di Roma e infine Stefano, arrivato alla sua sesta serata consecutiva. Una partita intensa, fatta di tensione, colpi di scena e grande concentrazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - L’Eredità, Stefano ha ‘fegato’ e vince un montepremi a 6 cifre Notizie correlate Leggi anche: L’Eredità festeggia Cristiano: vince montepremi a 5 cifre e abbraccia Marco Liorni Affari Tuoi, la veneta Annamaria ascolta sua madre e vince: montepremi a 5 cifreDal Sud al Nord, Affari Tuoi continua a regalare storie che sanno di speranza e piccoli brividi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Eredità 3 maggio 2026, Stefano va a singhiozzo alla Ghigliottina: quanto ha vinto ieri; L'Eredità 5 maggio 2026, Stefano alla Ghigliottina per battere la parola vincente: quanto ha vinto ieri; Gerry Scotti e Stefano De Martino si fermano il 27 giugno: l'estate è sfida tra Max Giusti e Marco Liorni; Affari Tuoi - articolo - Rai.it. L’eredità 5 maggio 2026, Stefano alla ghigliottina per battere la parola vincente: quanto ha vinto ieriL’Eredità, nella puntata di ieri martedì 5 maggio Stefano è entrato in studio da campione. Due sere su due alla Ghigliottina, ricorda il conduttore Marco Liorni. Per lui nuova vittoria e nuova possi ... msn.com L’Eredità: puntata 4 maggio 2026 con Stefano di Milano. Video e soluzioneLa puntata de L'Eredità di lunedì 4 maggio 2026 ha visto confermarsi campione Stefano. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha visto arrivare alla ... radiomusik.it Ci sono eredità che non si misurano in numeri, ma in valori, passione e amore per la conoscenza. Alberto Angela ha raccolto un testimone prezioso, quello di Piero Angela, trasformandolo in qualcosa di suo, mantenendo viva una missione: raccontare il m - facebook.com facebook Conferenza “L’eredità di Sibari. Greci, Enotri e Lucani lungo il Tirreno calabrese”. Venerdì 8 maggio, ore 18:30 Liceo Vermigli: Herostrasse 7, quinto piano Evento organizzato presso il #LiceoVermigli, con il patrocinio @ItalyinZurich e @iiczurigo. x.com