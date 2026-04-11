Durante una puntata di L’Eredità, un concorrente di nome Cristiano ha conquistato un montepremi di cinque cifre grazie a una risposta decisiva alla Ghigliottina. Dopo essere stato più volte in bilico, alla fine ha trovato la parola corretta. L’episodio ha visto anche un momento di abbraccio con il conduttore Marco Liorni, che ha commentato la vittoria del concorrente.

Si torna a brindare a L’Eredità, e questa volta il calice ha un sapore speciale. Nella puntata dell’11 aprile, Cristiano, alla sua nona avventura, è riuscito finalmente a compiere l’impresa che inseguiva da tempo: la vittoria. Un traguardo conquistato dopo una partita tutt’altro che semplice, fatta di tensione e di sfide serrate. Prima di poter esultare, il campione ha dovuto affrontare altri sei concorrenti, ritrovandosi per ben due volte a lottare per la propria permanenza nel gioco. Due momenti in bilico, due battiti sospesi, che alla fine lo hanno premiato con una vincita importante, a cinque cifre. A contendergli il titolo c’erano Arianna da Roma, Francesca da Cecina, Gianluca da Chieti, Luca da Napoli, Diletta da Corciano e Germana da Ozzano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Eredità festeggia Cristiano: vince montepremi a 5 cifre e abbraccia Marco Liorni

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