Papa Leone XIV ha parlato ai giornalisti durante il volo verso l’Africa, rispondendo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump. Il Papa ha affermato che il messaggio del Vangelo non dovrebbe essere usato in modo improprio, commentando indirettamente le critiche ricevute. La sua risposta arriva dopo un attacco diretto di Trump, senza entrare nel merito delle accuse, ma sottolineando il rispetto per il messaggio religioso.

Dopo il durissimo attacco rivolto contro di lui da parte di Donald Trump, Papa Leone XIV si è presentato davanti ai cronisti, durante il volo che lo condurrà verso la prima delle quattro tappe del suo viaggio apostolico in Africa, per replicare. «Non ho paura dell’amministrazione Trump», ha dichiarato. «Il mio messaggio, il messaggio della Chiesa è il Vangelo che voglio annunciare ad alta voce. Beati i costruttori di pace». Nessuna volontà, dunque, di scontrarsi con il presidente degli Stati Uniti: «Non sono un politico e non ho alcuna intenzione di entrare in un dibattito con lui. Non guardiamo alla politica estera con la stessa prospettiva che ha lui.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: «Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come qualcuno sta facendo»

Papa Leone XIV risponde all'attacco del presidente americano: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»I giornalisti che sono sul volo al seguito del pontefice lo definiscono molto sereno.

Papa Leone risponde a Trump dopo l'incredibile attacco del presidente Usa, "non ho paura, parlo del Vangelo"Papa Leone XIV ha replicato a Donald Trump dopo il duro attacco del presidente degli Stati Uniti d’America.

Papa Leone XIV replica a Trump: Non ho paura della sua amministrazione. Il Vangelo non deve...