Un uomo è stato arrestato a Lentate in seguito a un episodio di aggressione avvenuto davanti a un fast food di Milano. Durante un controllo di routine per verificare lo stato di ubriachezza, sono stati identificati elementi che hanno portato all’arresto dell’indiziato. La vicenda ha avuto inizio con una lite che è degenerata in una violenta aggressione con una bottiglia. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

? Domande chiave Come ha fatto un semplice controllo per ubriachezza a svelare l'omicida?. Cosa ha scatenato la violenta aggressione davanti al fast food di Milano?. Perché l'indiziato era riuscito a fuggire per settimane dopo l'attacco?. Dove è stato condotto l'uomo dopo l'arresto in via Scultori del Legno?.? In Breve Aggressione avvenuta il 19 aprile davanti a un fast food di Milano.. Fermo emesso dalla Procura di Milano il 23 aprile scorso.. Soggetto condotto presso la casa circondariale di Monza dopo l'arresto.. Controllo in via Scultori del Legno a Lentate sul Severso.. I carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso hanno arrestato un uomo di 36 anni in via Scultori del Legno, scoprendo che il soggetto era ricercato per un tentato omicidio avvenuto il 19 aprile a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lentate, arrestato l’indiziato per l’aggressione con la bottiglia

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