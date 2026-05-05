Due uomini sono stati arrestati a Torino dopo aver rapinato un negozio, minacciando il proprietario con una bottiglia. I carabinieri sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare uno dei due in fuga, mentre l’altro è stato catturato poco dopo. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando altri due complici che hanno partecipato all’assalto. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove sono state recuperate alcune prove.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a fermare i rapinatori in fuga?. Chi sono gli altri due complici ancora ricercati dalle autorità?. Dove si nascondono i membri della banda scappati dopo l'aggressione?. Perché i sospettati hanno aggredito i militari durante il fermo?.? In Breve Due uomini di 25 e 33 anni arrestati al carcere delle Vallette.. Aggressione avvenuta sabato 2 maggio 2026 in piazza Cesare Augusto.. Carabinieri recuperano zaino e monopattino sottratti alla vittima egiziana.. Ricerca in corso per i due complici fuggiti dopo l'attacco.. Due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati dai carabinieri dopo che un gruppo di quattro malviventi ha aggredito ferendo un giovane di 25 anni in piazza Cesare Augusto lo scorso sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, rapina con bottiglia: due arrestati dopo l’aggressione

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