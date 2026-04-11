Questa mattina, un uomo è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari in un carcere della provincia di Varese. L’uomo ha negato di aver partecipato a un’aggressione nei pressi di un cimitero in un comune della zona. L’interrogatorio si è svolto senza ulteriori dettagli pubblici e l’indagato rimane in custodia cautelare. Le autorità continuano le verifiche sulle circostanze dell’accaduto.

Elia Del Grande è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari presso il carcere dei Miogni a Varese, negando di aver aggredito una donna nel cimitero di Lentate. Il cinquantenne, già protagonista della strage dei fornai nel 1998, ha ammesso solo il furto di una Fiat 500 L avvenuto nel parcheggio del camposanto durante la sua fuga. Le dinamiche dell’interrogatorio e la versione del sospettato. L’udienza odierna, condotta dal gip Marcello Buffa insieme al pm Giangavino Contu, si è conclusa dopo circa sessanta minuti di confronto. Durante l’incontro, assistito dalla legale Cristina Bono, Del Grande ha respinto le accuse di rapina aggravata e lesioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso cimitero Lentate: Del Grande nega l’aggressione alla donna

Elia Del Grande ha aggredito un’anziana al cimitero per rubarle l’auto prima della fuga: donna in ospedaleElia Del Grande, arrestato dopo la fuga dalla casa lavoro di Alba con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per avere ferito...

Cade un topo gigante dall’alto nel Cimitero: grande spavento per una donnaUn grande spavento per una donna che si è trovata di fronte a un topo caduto letteralmente dall’alto mentre era all’interno del cimitero di Benevento.

Temi più discussi: La rapina dell’anziana al cimitero di Lentate, poi la fuga in auto: così è finita la folle corsa di Elia Del Grande; Elia Del Grande e la 70enne aggredita per l’auto mentre puliva la tomba del marito: Ferocia inaudita, perché era libero?; Elia del Grande trovato e arrestato: l’autore della strage dei fornai era evaso; La fuga di Elia Del Grande: il denaro, la biancheria, gli amici al paese e la donna col bambino. Un buco nero di 4 giorni.

Elia Del Grande, dopo l’arresto contestato anche il reato di rapina aggravata: ha rubato l'auto a una donna fuori dal cimiteroVarese, il cinquantenne sottoposto al fermo di indiziato di delitto. Il furto nei pressi del piccolo cimitero di Lentate, frazione di Sesto Calende ... milano.corriere.it

Elia Del Grande ha aggredito un’anziana al cimitero per rubarle l’auto e fuggireL'auto su cui Elia Del Grande fuggiva l'aveva rubata ad un'anziana al cimitero: l'aveva aggredito sulla tomba del marito ... dire.it

#Interrogato oggi in carcere a #Varese, Elia Del Grande ha negato di aver aggredito la donna alla quale ha sottratto l'auto parcheggiata fuori dal cimitero di #Lentate, a #SestoCalende. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/varese-del-gr - facebook.com facebook

Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com