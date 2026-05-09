Il Lens ha ottenuto la qualificazione alla Champions League, superando il Nantes in classifica. La partita è stata decisiva per stabilire la posizione finale e ha visto un protagonista in particolare. La vittoria permette alla squadra di assicurarsi un posto tra le migliori d’Europa, mentre il Nantes retrocede nella classifica e lascia il massimo torneo continentale. La sfida si è conclusa con un risultato che ha determinato il destino delle due formazioni.

"> La Vittoria di Lens: Mezian Soares Protagonista. Venerdì scorso, il giovane Mezian Soares ha scritto una pagina importante nella storia del calcio francese, segnando il gol decisivo che ha regalato al RC Lens una vittoria cruciale contro il Nantes. Con il punteggio di 1-0 in Ligue 1, questo risultato non solo ha assicurato ai suoi compagni di squadra il pass diretto per la prossima edizione della Champions League, ma ha anche segnato il destino del Nantes, condannato alla retrocessione nella seconda divisione. Soares, subentrato dalla panchina, ha dimostrato di avere talento e freddezza sotto pressione, realizzando il gol al momento giusto e trasformando così una partita che stava avvicinandosi alla fine.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lens conquista il posto in Champions League, retrocedendo il Nantes.

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