Per la stagione 20262027, la Premier League ha raggiunto il quinto posto nel ranking UEFA. Alla fine dell’anno, i due paesi con il punteggio più alto otterranno un posto aggiuntivo nel torneo più importante d’Europa. Questa classifica determina anche le quote di accesso alle competizioni continentali per le diverse leghe nazionali. La posizione della Premier League influisce sulla distribuzione dei posti disponibili per le squadre britanniche nella prossima Champions League.

I due paesi che avranno il ranking UEFA più alto a fine stagione, si aggiudicheranno un posto extra nel palcoscenico più prestigioso d’Europa. La Premier League, in seguito alla vittoria della squadra di Arteta nella partita di andata dei quarti di finale, si è aggiudicata matematicamente uno dei due slot in più. É aperta la lotta per il secondo posto nella classifica UEFA. L’Inghilterra è sul gradino più alto del podio con Arsenal e Liverpool ancora in lotta per la Champions, Aston Villa e Nottingham Forest per l’Europa League e il Crystal Palace per la Conference League. Tutti i 9 partecipanti inglesi hanno raggiunto gli ottavi di finale nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - La Premier League conquista il quinto posto in Champions per la stagione 2026/2027

Ranking UEFA: la corsa al quinto posto in Champions League e la situazione dell’Italia. Cosa è cambiato dopo la notte europeaCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio...

Quinto posto Champions League: scenario che si complica per la Serie A. Juventus interessata, cosa deve succedere adessodi Redazione JuventusNews24Quinto posto Champions League: lo scenario si complica per il nostro campionato.

Goodbye Mohammed Salah (Be My Baby)

Temi più discussi: Matteo Fiore protagonista su Rai: talento, eredità sportiva e grandi traguardi; I 44 giorni di Tudor come allenatore del Tottenham NON rappresentano il periodo più breve nella storia della Premier League; Hanno speso una fortuna: Gerard Piqué esorta i giocatori del Manchester United ad assumersi le proprie responsabilità; Ronaldo torna dall’infortunio e fa subito doppietta! È a -33 dal record dei 1000 gol: highlights.

Kulusevski conquista la Premier League: numeri da top playerLo svedese, ceduto due anni fa dalla Juventus al Tottenham, ora trascina gli Spurs in Premier. I bianconeri lo hanno scaricato troppo presto? Chiamatele coincidenze, mentre Dusan Vlahovic fatica ... goal.com

Puma alla conquista della Premier League: ora è official partnerPUMA ha firmato un accordo ufficiale con la Premier League, il campionato di calcio più seguito al mondo, come parte della strategia dell’azienda per elevare il brand e rafforzare la sua credibilità ... sportmediaset.mediaset.it

Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-Conte. Schira: "Lui sta aspettando il City. Sicuramente la Premier League è la sua prima scelta". Leggi l'articolo completo qui: https://www.ilnapolista.it/2026/04/napoli-schira-panchina/ - facebook.com facebook

L'Inghilterra è già aritmeticamente sicura di guadagnarsi lo slot extra per la UCL della prossima stagione. Le squadre di Premier League, grazie all'ottimo rendimento europeo, avevano già creato un divario quasi incolmabile negli scorsi mesi, ma ora la certez x.com