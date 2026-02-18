Champions League la Sir domina a Berlino e conquista un posto tra le migliori prime

La Sir Sicoma Monini Perugia ha vinto contro il Berlin Recycling Volleys a Berlino, portando a casa una vittoria schiacciante. La partita si è conclusa in poco più di un'ora e venti minuti, dimostrando la forza della squadra italiana. La vittoria permette alla Sir di inserirsi tra le prime del girone di Champions League. I giocatori di Perugia hanno mostrato grande determinazione fin dall’inizio, dominando ogni set. La squadra italiana si prepara ora alla prossima sfida con grande fiducia.

Match mai in discussione nella capitale tedesca: i Block Devils risolvono la pratica in tre set e saranno teste di serie ai quarti di finale Una chiusura con il botto. È proprio il caso di dirlo. La Sir Sicoma Monini Perugia torna incontenibile ed archivia in un'ora e venti la pratica Berlin Recylcling Volleys. E pazienza se il 3-0 facesse pensare ad una passeggiata. Che non poteva assolutamente esserlo, almeno prima di scendere in campo, perché le partite soprattutto a livello europeo vanno sempre giocate. Ci voleva tanta concentrazione e determinazione, qualità che i Block Devils hanno messo in campo, zittendo gli ottomila del palazzetto berlinese.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Novara-Scandicci: Champions League in campo, sfida italiana per un posto tra le otto migliori squadre d’Europa.Il match tra Novara e Scandicci si gioca oggi, 18 febbraio 2026, perché le due squadre italiane cercano di avanzare ai quarti di finale della Champions League di pallavolo.

Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia a Berlino per un match di grande importanza. Ben Tara fiduciosoLa Sir Sicoma Monini Perugia si trova a Berlino per una partita decisiva in Champions League, a causa della possibilità di assicurarsi il primato nella regular season.

