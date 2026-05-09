L'Empoli riesce a mantenere la categoria grazie a una doppietta di Shpendi, che segna sia all'inizio che nel recupero. La partita contro il Monza si conclude con un pareggio, grazie a un gol all'ultimo minuto. Shpendi ha quindi deciso la sfida con un'azione decisiva al 91°, permettendo agli azzurri di evitare la retrocessione. La gara si è disputata all'U-Power Stadium di Monza.

Una doppietta di Shpendi, in avvio e al primo minuto di recupero, vale la salvezza dell’Empoli, che esce indenne dall’U-Power Stadium di Monza. Un pareggio sofferto, come tutta la stagione, ma voluto fino all’ultimo minuto, che permette agli azzurri di evitare i play-out grazie al concomitante pareggio del Sudtirol in casa con la Juve Stabia. Gli altoatesini chiudono infatti con gli stessi 41 punti della squadra di Caserta, ma restano dietro per la peggior differenza reti complessiva con gli scontri diretti in parità. Come previsto Caserta conferma il 3-5-2 visto contro l’Avellino con Romagnoli, alla terza da titolare di fila, ancora al centro della retroguardia, mentre Nasti recupera e affianca nuovamente Shpendi davanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’EMPOLI RESTA IN B. Shpendi salva gli azzurri. Con il Monza finisce pari. Decisivo un guizzo al 91’

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