Nella partita di Serie B tra Monza ed Empoli terminata 2-2, il Monza conquista i playoff mentre gli ospiti evitano la sconfitta grazie a un gol di Shpendi. La gara si è disputata all’U-Power Stadium, con la 38ª giornata che ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Andrea Petagna. Sono stati assegnati i voti ai singoli, evidenziando i migliori e i peggiori in campo.

Voti, top e flop della sfida dell’U-Power Stadium, valida per la 38° giornata del campionato di Serie B Andrea Petagna, centravanti del Monza (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Monza-Empoli. MONZA TOP: Petagna 7 – ‘Petagnone’ lascia ancora una volta il segno, anche se stavolta non cambia il destino del Monza (almeno nella regular season). Sinistro velenoso per il 9° centro stagionale, a un passo dalla doppia cifra nonostante una prima parte di campionato travagliata. Fa reparto da solo e spaventa a più riprese la difesa toscana. Ariete. FLOP: Bakoune 5 – L’occasionissima mancata a Mantova ha lasciato più di qualche strascico. Patisce l’intraprendenza di Elia e dà poco supporto alla manovra sulla corsia destra dello scacchiere brianzolo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Monza-Empoli 2-2: Bianco ai playoff, Shpendi salva i toscani

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