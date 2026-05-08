Allo stadio, l'Empoli ha pareggiato 2-2 contro il Monza nell'ultimo match di campionato, conquistando così la salvezza diretta. La rete dell'attaccante al 90’ ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, chiudendo una partita ricca di emozioni. La squadra ha concluso la stagione con questo risultato, che le consente di evitare i playout e di mantenere la categoria.

Monza, 8 maggio 2026 – Cuore e batticuore, con quel pizzico di sana follia che ha caratterizzato tutto il campionato dell’Empoli. Gli azzurri centrano la salvezza diretta, ma il modo in cui arriva è quanto di più rocambolesco ci sia. La squadra di Caserta chiude il campionato a quota 41, stessi punti del Suditirol: evita il play-out grazie alla vittoria maturata con gli altoatesini nella gara d’andata, un vantaggio, quello negli scontri diretti, che consente quindi di chiudere la stagione con la certezza di giocare in B anche l’anno prossimo dopo aver sfiorato a lungo gli spareggi col Bari. La gara col Monza, infatti, è una vera e propria girandola di emozioni, un’altalena di gioie e dolori fino all'urlo finale di Shpendi, arrivato a tempo praticamente scaduto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli batticuore: Shpendi al 90’ fa impazzire gli azzurri. Il pareggio col Monza (2-2) vale la salvezza diretta

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