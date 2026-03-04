Il centrodestra frena sulla legge elettorale Parrini Pd | Un mostriciattolo Sceneggiata di FdI sulle preferenze

Il centrodestra ha deciso di rallentare l’iter della nuova legge elettorale, che è stata affidata alla commissione Affari costituzionali di Montecitorio, presieduta dal forzista Nazario Pagano. Nel frattempo, un rappresentante del Pd ha definito la proposta “un mostriciattolo” e ha criticato la strategia di FdI sulle preferenze, mentre lo Stabilicum è stato ufficialmente presentato in Parlamento.

Il vicepresidente della commissione Affari costituzionali e senatore dem a Today.it: "Un emendamento votato a scrutinio segreto, questo succederà alla Camera" Lo Stabilicum ha fatto il suo ingresso in Parlamento. La legge elettorale disegnata dai maggiorenti del centrodestra è stata assegnata alla commissione Affari costituzionali di Montecitorio, presieduta dal forzista Nazario Pagano. Ancora non è chiaro il cammino del testo che vuole riscrivere "le regole del gioco", visto che non è stata decisa una prima programmazione dei lavori. E c'è chi ipotizza un rallentamento legato all'esito del referendum sulla giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.