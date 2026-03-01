Educhiamo insieme alla legalità | la polizia di stato incontra oltre 200 studenti delle scuole doriche

Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha incontrato circa 220 studenti delle scuole primarie e secondarie di Ancona nell’ambito della quarta edizione del progetto “Educhiamo insieme alla Legalità”. L’iniziativa, promossa dal Questore in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, ha coinvolto ragazzi provenienti dalle scuole doriche per discutere di temi legati alla legalità e alla sicurezza.

ANCONA – Nell'ambito della quarta edizione del progetto "Educhiamo insieme alla Legalità", disposto dal Questore Capocasa in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha incontrato circa 220 studenti delle scuole primarie e secondarie.