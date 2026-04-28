Disegna la legalità ecco i vincitori | premiazione a Casa Sanfilippo
Sabato 9 maggio si terrà a Casa Sanfilippo la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Disegna la legalità”. Il concorso è stato organizzato dalla Camera di commercio di Agrigento in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale dell’ambito territoriale della provincia. Durante l’evento verranno premiati i vincitori del concorso, riservato agli studenti delle scuole di tutta Italia.
Saranno premiati sabato 9 maggio a Casa Sanfilippo i vincitori del concorso nazionale “Disegna la legalità”, promosso dalla Camera di commercio di Agrigento insieme all’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale della provincia di Agrigento. La cerimonia, in programma alle ore 10 in via.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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