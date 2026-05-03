Baglietto | ecco i dettagli di Farah lo yacht custom da 50 metri

È stato svelato il progetto del nuovo yacht Farah, un modello su misura di 50 metri. Sono stati forniti dettagli sul design architettonico e sulle caratteristiche principali dell’imbarcazione. La costruzione del progetto sarà sotto la supervisione di un team di esperti, che seguirà passo dopo passo tutte le fasi del processo. Le informazioni pubblicate riguardano anche gli aspetti legati all’abitabilità e all’organizzazione degli spazi interni.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il design architettonico l'abitabilità di questo yacht custom?. Chi supervisionerà ogni singola fase della costruzione del Project Farah?. Perché un modello sotto i 500 GT richiede designer internazionali?. Quali vantaggi garantisce il ponte elicottero per l'autonomia dell'armatore?.? In Breve Consegna prevista per il 2027 con motori Caterpillar C32 e velocità di 16 nodi.. Design curato da Matheus Farah, Manoel Maia e Fernando de Almeida.. Supervisione integrale delle fasi costruttive affidata a Royal Yacht International.. Ponte dedicato per operazioni con elicottero su scafo sotto i 500 GT.. Il cantiere Baglietto di Città della Spezia ha presentato i dettagli tecnici del Project Farah, uno yacht da 49,7 metri con meno di 500 GT la cui consegna è prevista per il 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baglietto: ecco i dettagli di Farah, lo yacht custom da 50 metri Notizie correlate Baglietto presenta la sua nuova ammiraglia. T60, lo yacht più grande costruito dal cantiereQuella di Baglietto è una storia straordinaria che ancora oggi riesce a stupire con il suo stile unico e senza tempo. Leggi anche: Carlos Alcaraz si fa lo yacht: «Il calendario è pienissimo, mi serve per staccare la spina dal tennis». Quanto costa il gioiellino da 27 metri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Baglietto Project Farah, primi dettagli sul 50 metri full custom in consegna nel 2027; Baglietto svela i primi dettagli del progetto full custom Farah; Baglietto svela i primi dettagli del progetto Full Custom di 50m Farah. Baglietto, consegna nel ’27 per il 50 metri full custom Farah: Progetto unico e straordinarioCantiere Baglietto svela i primi dettagli del progetto full custom Farah. Con i suoi 49,7 metri sotto i 500 GT, Project Farah rappresenta un esempio ... cittadellaspezia.com Farah è il nuovo Baglietto full custom da 49,7 metri con ponte elicottero e doppio Caterpillar C32Baglietto Project Farah è un 49,7 metri full custom sotto i 500 GT con ponte elicottero, due Caterpillar C32 e consegna nel 2027. quotidianomotori.com Torneo ASC YOUNG SUPERIOR TRAVE Broggini Stella: Baglietto Martina: MINITRAMPOLINO Eleonora Ben Ari: Broggini Stella: VOLTEGGIO Baglietto Martina: Spasciani Anna: PARALLELE Broggini Stella: Spasciani Anna: ALLIEVE SU - facebook.com facebook