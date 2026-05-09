Lecco 60 associazioni sfidano i candidati | appello per il voto

A Lecco, sessanta associazioni hanno inviato un appello ai candidati alle prossime elezioni, invitandoli a rispondere a una serie di domande durante un evento pubblico in piazza. La manifestazione si svolgerà con i candidati che si confronteranno con le richieste poste dagli attivisti, senza ancora conoscere le domande che verranno poste. La sfida tra le associazioni e i candidati si svolge in un contesto di partecipazione pubblica e confronto diretto.

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? Domande chiave Quale richiesta segreta aggiungeranno gli attivisti durante la lettura in piazza?. Come risponderanno i cinque candidati alla sfida delle sessanta associazioni?. Chi tra i politici accetterà di camminare da Olginate a Lecco?. Cosa cambierà nei programmi elettorali dopo la marcia di sabato 16?.? In Breve Marcia di 10 km da Olginate a Lecco prevista per sabato 16 maggio.. Lettura del documento programmatico in piazza Garibaldi al termine del percorso.. Richieste su accoglienza, disarmo e cooperazione internazionale ai cinque candidati sindaco.. Elezioni comunali previste per i giorni 24 e 25 maggio.. La Tavola Lecchese per la Pace e oltre sessanta associazioni coinvolte hanno inviato un appello formale ai cinque candidati sindaco di Lecco in vista della marcia di 10 km prevista per sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco, 60 associazioni sfidano i candidati: appello per il voto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate In vista del voto Piccirilli (Disability Pride) rinnova l'appello ai candidati: "Il Comune deve essere accessibile a tutti"Una battaglia per la quale, riferisce di stare portando avanti una intensa interlocuzione con diversi parlamentari. Catanzaro: i commercianti sfidano le associazioni perIl centro storico di Catanzaro vive una fase critica dove l’associazione Tre Vu chiede un dialogo diretto con la Giunta comunale, escludendo le...