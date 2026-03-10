Catanzaro | i commercianti sfidano le associazioni per

Nel centro storico di Catanzaro, i commercianti hanno deciso di incontrarsi tra loro, sfidando le associazioni di categoria. La questione riguarda il confronto con la Giunta comunale, richiesta dall’associazione Tre Vu di un dialogo diretto e senza intermediari. Questa situazione ha portato alcuni negozianti a prendere decisioni indipendenti, senza coinvolgere le strutture rappresentative tradizionali.

Il centro storico di Catanzaro vive una fase critica dove l’associazione Tre Vu chiede un dialogo diretto con la Giunta comunale, escludendo le tradizionali associazioni di categoria. La richiesta arriva da una settantina di esercenti che operano su Corso Mazzini e nelle vie limitrofe, pronti a raccogliere le proprie mail per elaborare proposte concrete senza attendere finanziamenti esterni. L’incontro preliminare si è svolto presso il Bar Imperiale, in una atmosfera segnata dalla diffidenza verso le istituzioni ma anche dalla ferma volontà di non subire decisioni calate dall’alto. L’assessore al Turismo Vincenzo Costantino è stato invitato a partecipare come osservatore silenzioso, senza diritto di parola, evidenziando lo scoglio della fiducia tra amministrazione e territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

