L’evento “Il Sannio tra sapori e folklore” si è aggiudicato un premio al Senato della Repubblica, confermando il suo ruolo di rilievo nella promozione delle tradizioni locali. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e organizzatori. L’iniziativa, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali della regione, ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per la sua importanza nazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Importante riconoscimento nazionale per l’evento “Il Sannio tra Sapori e Folklore”, promosso da UNPLI Benevento: è stato premiato a Roma nell’ambito della cerimonia ufficiale del Marchio “Sagra di Qualità” a cura di UNPLI Nazionale, svoltasi il 15 marzo presso l’Ergife Palace e il 16 marzo presso la Sala Koch del Senato della Repubblica. Un risultato che assume un valore ancora più significativo perché riferito all’edizione svolta proprio a Paduli, che ha registrato migliaia di presenze, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati del territorio. Un evento capace di raccontare, attraverso enogastronomia, tradizioni e momenti di aggregazione, l’identità autentica del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paduli: ‘Il Sannio tra sapori e folklore’ premiato al Senato della Repubblica

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