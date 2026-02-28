Como-Lecce oggi in Serie A | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Oggi alle 15 si gioca Como-Lecce, partita valida per la 27esima giornata di Serie A. I lombardi affrontano il match dopo aver conquistato una vittoria a Torino contro la Juventus la settimana scorsa. La sfida si svolge allo stadio di Como e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi di classifica e formazioni ancora da definire.

Oggi, 28 febbraio, il sabato della 27esima giornata di Serie A si apre alle 15 con Como-Lecce. I lombardi arrivano al match sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria della settimana scorsa a Torino contro la Juventus. La squadra di Cesc Fabregas è sempre più la rivelazione di questo campionato e sgomita per ottenere un posto nell’Europa che conta. Con 45 punti, è appaiata al sesto posto in classifica a parimerito con l’ Atalanta. Al momento, il Como è pienamente in Conference League, ma non frena le proprie ambizioni. Il Lecce è invece terz’ultimo e ancora in zona retrocessione. Davanti ha Cremonese e Fiorentina e come loro ha 24 punti. Vincere oggi significherebbe respirare, sperando che le dirette concorrenti cadano rispettivamente contro Milan e Udinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

