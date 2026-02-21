Lecce-Inter | probabili formazioni orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

L'Inter cerca di riscattarsi dopo il pareggio contro il Como, sperando di consolidare la posizione in classifica. La squadra di Inzaghi punta a ottenere i tre punti contro il Lecce, che vuole sorprendere in casa. La partita si gioca alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su TV e streaming. I nerazzurri vogliono mantenere il vantaggio e spingere verso il traguardo stagionale.

L'Inter, dopo il passo falso dal Milan con il Como, punta ad allungare in classifica, per poter blindare il prima possibile il discorso scudetto. Nella gara valida per la 26a giornata, i nerazzurri hanno in programma la trasferta a Lecce, che arriva da due vittorie consecutive. I ragazzi di Chivu hanno fornito una prova opaca in Champions League contro il Bodo, perdendo anche Lautaro Martinez per infortunio. Pio Esposito, che è andato a segno nelle ultime due uscite, è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Di seguito i dettagli della gara. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

