Lecce-Inter dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN | orario e formazioni
L'Inter torna a giocare a Lecce dopo la sconfitta in Champions contro il Bodo. La squadra cerca di reagire e migliorare il suo rendimento in campionato. La partita si svolge oggi pomeriggio e sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN. I tifosi potranno seguire l'incontro in televisione o in streaming, con le formazioni ufficiali che verranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La sfida promette emozioni e scelte tattiche importanti.
L'Inter torna in campo a Lecce dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo: le ultime notizie sulle scelte degli allenatori e dove vedere la partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro, Calhanoglu e Barella: secondo Sky Sport, questo dovrebbe essere l'11 titolare per affrontare la squadra salentina In difesa torna