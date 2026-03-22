Roma-Lecce dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN | orario e formazioni

Alle ore 18:00, la Roma affronta il Lecce allo stadio Olimpico nella 30a giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky, permettendo agli appassionati di seguire gli eventi in tempo reale. La formazione delle due squadre sarà comunicata poco prima dell'inizio del match.

La Roma ospita allo stadio Olimpico il Lecce nella 30a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Gasperini e Di Francesco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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