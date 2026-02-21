Lecce-Inter oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

L’Inter di Cristian Chivu torna in campo oggi a Lecce, dopo la sconfitta in Champions contro il Bodo Glimt. La squadra cerca di reagire subito, cercando punti preziosi in Serie A. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa su diversi canali televisivi. I nerazzurri puntano a migliorare la loro posizione in classifica, affrontando una squadra che gioca in casa e vuole sorprendere. La sfida promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Torna in campo oggi, 21 febbraio, a Lecce, l’Inter di Cristian Chivu, che deve immediatamente scrollarsi di dosso le tossine della sconfitta in Champions contro il Bodo Glimt. In Puglia i nerazzurri cercano i tre punti anche per consolidare la fuga in vetta alla classifica. L’Inter dovrà però fare a meno del suo bomber, Lautaro, che è infortunato. Per Lautaro Martinez risentimento al soleo sinistro. L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez si è sottoposto ieri mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami – fa sapere il club nerazzurro – hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.🔗 Leggi su Lapresse.it

Inter-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaL’Inter affronta oggi, 14 gennaio, il Lecce a San Siro nel recupero della 16ª giornata di Serie A.

Juventus-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaOggi, 3 gennaio, si disputa Juventus-Lecce, partita valida per la 18ª giornata di Serie A.

Inter 1 vs 0 Lecce | Serie A 2026 | Simulazione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.