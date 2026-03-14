Serie A oggi Napoli-Lecce | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, sabato 14 marzo, il Napoli affronta il Lecce allo stadio Maradona nella partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte scende in campo in casa, mentre il Lecce arriva con l’obiettivo di ottenere punti nella trasferta. L’incontro si svolge nel pomeriggio e sarà trasmesso in diretta televisiva.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Antonio Conte ospita il Lecce al Maradona in uno degli antiicpi della ventinovesima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dalla vittoria contro il Torino nell'ultimo weekend, anche la squadra di Di Francesco è reduce daL successo contro la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Juventus-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 3 gennaio la Juventus di Luciano Spalletti, che riceve in casa il Lecce per la 18esima giornata di serie A, e punta ai tre punti...

Inter-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 14 gennaio, l’Inter capolista, che riceve a San Siro il Lecce per il recupero della 16esima giornata di serie A.

Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League

Altri aggiornamenti su Serie A oggi Napoli Lecce orario...

Temi più discussi: Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Dove vedere Napoli-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A; Napoli-Lecce: probabili formazioni e statistiche.

Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa partita tra Napoli e Lecce è in programma alle ore 18 allo stadio Maradona e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Serie A, oggi Napoli-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Antonio Conte ospita il Lecce al Maradona in uno degli antiicpi della ventinovesima giornata di campionato. Gli ... msn.com

Napoli-Lecce, la probabile formazione azzurra. Alle ore 18:00 gli azzurri scenderanno in campo contro i salentini. - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Lecce x.com