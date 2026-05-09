Lecce-Juventus lo scontro tattico al Via del Mare | dove seguirlo
Nella partita tra Lecce e Juventus, in programma al Via del Mare, si discute molto di come il Lecce possa contenere le avanzate di Cambiaso e di chi tra Bremer e Kalulu possa riuscire a superare la linea difensiva avversaria. I tifosi e gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi di questa sfida, che si presenta come un confronto tattico tra le due squadre. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni in questa fase del campionato.
? Domande chiave Come farà il Lecce a bloccare le incursioni di Cambiaso?. Chi riuscirà a scardinare la difesa tra Bremer e Kalulu?. Quale strategia userà Spalletti per dominare il centrocampo salentino?. Come influirà questo risultato sulle ambizioni finali della classifica?.? In Breve Lecce schiererà 4-2-3-1 con Di Francesco, Coulibaly, Ramadani, Ngom, Banda e Cheddira.. Spalletti utilizzerà 3-4-2-1 con Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz e Vlahovic.. Partita valida per la 36esima giornata di Serie A fissata per il 9 maggio 2026.. Diretta streaming e satellitare disponibile sulla piattaforma DAZN per il match delle 20:45.🔗 Leggi su Ameve.eu
Lecce-Juventus 2-1 | HL Primavera 1 2025/26
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