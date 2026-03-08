Lecce-Cremonese diretta | scontro totale al Via del Mare chi vince svolta Le formazioni ufficiali

Oggi al Via del Mare si affrontano Lecce e Cremonese in una partita che può cambiare le sorti di entrambe le squadre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i due team si presentano con obiettivi ben definiti. La sfida tra le due formazioni, così diverse per storia e percorso, si preannuncia intensa e decisiva.

Così profondamente diverse, così simili nel percorso. Lecce-Cremonese è qualcosa in più di uno scontro diretto per la salvezza, sembra quasi una sfida totale. I giovani del Lecce, l'esperienza della Cremonese. Il 4-2-3-1 giallorosso, il 3-5-2 grigiorosso. Sud contro Nord. Sfida totale tra opposti che però sono giunti allo stesso punto. Il Lecce ha 24 punti, la Cremonese idem: la squadra di Nicola, però, per la gran parte li ha fatti a inizio campionato, mentre i salentini sono stati più costanti. Il Lecce ha segnato 18 gol, peggior attacco della A, la Cremo ne ha fatti 21, appena tre in più. Sono le due squadre che calciano meno verso la porta.