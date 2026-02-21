Lecce Inter 0-2 i nerazzurri proseguono la corsa verso lo Scudetto Al ‘Via del Mare’ decisivi Mkhitaryan e Akanji

Mkhitaryan e Akanji segnano e portano l’Inter a vincere 2-0 contro il Lecce. La causa è la grande determinazione dei nerazzurri, che mantengono alta la corsa allo scudetto. I gol arrivano nel secondo tempo, sfruttando due occasioni create con rapidità e precisione. Il Lecce prova a reagire, ma fatica a trovare la rete. La partita si chiude con i tre punti in tasca per l’Inter, che continua a inseguire il primato in classifica.

Lecce Inter 0-2, i pugliesi non fermano la corsa dei nerazzurri. Le reti di Mkhitaryan e Akanji regalano i tre punti a Chivu. Il campionato di Serie A non smette di regalare colpi di scena e, mentre l’attenzione di molti è rivolta alla volata Champions, il campo del Via del Mare ha ospitato una sfida ad altissima intensità. I riflettori si sono accesi sul match interno dei salentini contro la capolista, una gara che ha visto i nerazzurri imporsi nella ripresa dopo un primo tempo di grande sofferenza e resistenza da parte dei padroni di casa. Dopo una prima frazione chiusa a reti bianche, nonostante le numerose fiammate di Thuram e Luis Henrique, la ripresa ha cambiato volto al match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol, portando l’Inter in vantaggio contro il Lecce.

