Lecce Inter 0-2 i nerazzurri proseguono la corsa verso lo Scudetto Al ‘Via del Mare’ decisivi Mkhitaryan e Akanji
Mkhitaryan e Akanji segnano e portano l’Inter a vincere 2-0 contro il Lecce. La causa è la grande determinazione dei nerazzurri, che mantengono alta la corsa allo scudetto. I gol arrivano nel secondo tempo, sfruttando due occasioni create con rapidità e precisione. Il Lecce prova a reagire, ma fatica a trovare la rete. La partita si chiude con i tre punti in tasca per l’Inter, che continua a inseguire il primato in classifica.
Lecce Inter 0-2, i pugliesi non fermano la corsa dei nerazzurri. Le reti di Mkhitaryan e Akanji regalano i tre punti a Chivu. Il campionato di Serie A non smette di regalare colpi di scena e, mentre l’attenzione di molti è rivolta alla volata Champions, il campo del Via del Mare ha ospitato una sfida ad altissima intensità. I riflettori si sono accesi sul match interno dei salentini contro la capolista, una gara che ha visto i nerazzurri imporsi nella ripresa dopo un primo tempo di grande sofferenza e resistenza da parte dei padroni di casa. Dopo una prima frazione chiusa a reti bianche, nonostante le numerose fiammate di Thuram e Luis Henrique, la ripresa ha cambiato volto al match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Chivu indovina i cambi e l’Inter vince anche a Lecce, con i subentrati: Mkhitaryan e Akanji decisivi
Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol, portando l’Inter in vantaggio contro il Lecce.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter a Lecce per provare l'allungo; Lecce – Inter, per la 20esima volta i nerazzurri al Via del mare: l’ultima vittoria dei giallorossi 14 anni fa; Lecce-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lecce-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Quando si gioca Lecce - Inter?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lecce-Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Lecce-Inter, diretta Serie A: Mkhitaryan e Akanji show, Lecce ko. Tutte le dichiarazioniI nerazzurri sono ospiti al Via del Mare dei salentini di Di Francesco: l'obiettivo è quello di allungare in testa alla classifica ... tuttosport.com
Serie A, Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-26-risul - facebook.com facebook
#Lecce 0-2 #Inter : Manuel Akanji! #LecceInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com