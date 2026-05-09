Lecce-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Serie A attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Alle ore 20:45 si gioca la sfida di Serie A tra Lecce e Juventus, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti minuto per minuto sul risultato e le azioni più importanti. I tifosi possono seguire gli sviluppi in tempo reale grazie alla cronaca live che descrive ogni movimento in campo e i gol segnati durante l'incontro.

La diretta live di Lecce-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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LIVE Juventus – Lecce: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

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