Atalanta-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45
Alle ore 20:45 si è svolta la partita di Serie A tra Atalanta e Juventus. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del fischio d'inizio. La cronaca si è sviluppata minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sugli eventi principali che si sono verificati durante la sfida.
La diretta live di Atalanta-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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