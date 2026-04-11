Atalanta-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 si è svolta la partita di Serie A tra Atalanta e Juventus. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del fischio d'inizio. La cronaca si è sviluppata minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sugli eventi principali che si sono verificati durante la sfida.

La diretta live di Atalanta-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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