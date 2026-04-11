Atalanta-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Alle ore 20:45 si è svolta la partita di Serie A tra Atalanta e Juventus. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del fischio d'inizio. La cronaca si è sviluppata minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sugli eventi principali che si sono verificati durante la sfida.