Nella 36ª giornata di campionato, la Juventus affronterà il Lecce di Eusebio Di Francesco. La squadra bianconera si prepara a scendere in campo, mentre tra i giocatori del Lecce ci sono alcune incognite legate alla condizione di alcuni elementi, tra cui David. Di Francesco punta su Banda per la partita, che si giocherà in casa dei salentini.

La Juventus sarà impegnata nella 36° giornata contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, ancora in corsa per la salvezza. I bianconeri, dopo lo stop contro il Verona, a tre giornate dalla fine del campionato non possono più sbagliare: la Roma si trova alle calcagna, a soli tre punti dal quarto posto, ed è in attesa di un altro passo falso della Vecchia Signora. Luciano Spalletti avvisa i suoi ragazzi: non vuole “compitini” né un atteggiamento di sufficienza, cercando di dare una scossa all’ambiente e al gruppo squadra in vista di tre “finali” da vincere per raggiungere l’ obiettivo Champions. Il Lecce, invece, forte del fattore casa e del supporto dei tifosi, vorrebbe uscire dal Via Del Mare con un risultato positivo, in modo da mettere un altro mattoncino verso la salvezza.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lecce-Juventus, le probabili formazioni: David a rischio, Di Francesco conta su Banda

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