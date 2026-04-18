Martedì sera si gioca il match di Serie A tra Juventus e Bologna, valido come posticipo. La partita si può seguire in diretta sia in TV sia tramite piattaforme di streaming. La Juventus, attualmente in zona Champions, cerca di ottenere una vittoria per mantenere la posizione, mentre il Bologna punta a conquistare punti importanti. Le probabili formazioni vedono Spalletti schierare Boga e David tra i titolari.

Juventus e Bologna scendono in campo per il posticipo di Serie A. I bianconeri sono ancora in zona Champions e possono respirare dopo la sconfitta del Como, ma devono provare ad allungare sui lariani e sulla Roma: gli uomini di Spalletti sono a quota 60 punti, a +2 sui comaschi e a +3 sui giallorossi. I felsinei hanno poco da chiedere al campionato soprattutto a seguito della cocente eliminazione in Europa League e sono a cinque punti di distanza dall'Atalanta settima.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Juventus-Bologna: dove vederla (tv e streaming) e probabili formazioni. Spalletti punta su Boga e David

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