La Juventus si prepara ad affrontare il Bologna nel prossimo turno di campionato, dopo aver ottenuto una vittoria di misura contro l’Atalanta. La formazione bianconera potrebbe perdere uno dei suoi giocatori principali a causa di un infortunio, mentre l’allenatore italiano valuta di schierare Orsolini come possibile sostituto. La partita si giocherà in casa della Juventus, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Dopo la vittoria di misura contro l’Atalanta, la Juventus continua il suo viaggio verso la conquista della Champions League: i bianconeri ospiteranno, nel prossimo turno di campionato, il Bologna di Vincenzo Italiano. Conquistato il quarto posto nell’ultima giornata di Serie A, superando in classifica il Como, battuto in casa dall’Inter per 4-3, per la Vecchia Signora arriva il compito più difficile: difendere la posizione nelle restanti partite del campionato. Il match contro la Dea è stato una prova di maturità e carattere per i ragazzi di Luciano Spalletti: una partita in cui i bianconeri hanno subito a lungo l’intensità e il gioco dei nerazzurri, trovando però il gol decisivo nella ripresa con Jeremie Boga.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Bologna, le probabili formazioni: Yildiz a rischio forfait, Italiano punta su Orsolini

Notizie correlate

Verso Juventus-Bologna, Spalletti alle prese con l’infermeria: rischio forfait per YildizContinuano a destare preoccupazione, all’interno dell’ambiente bianconero, le condizioni di Kenan Yildiz.

Leggi anche: Juventus-Pisa, le formazioni ufficiali: Spalletti si affida a Yildiz, Hiljemark punta su Durosinmi

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Probabile Formazione - 33° Giornata | La Gazzetta dello Sport; Fantacalcio, le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A 2025/26; Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; Atalanta-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione per il Bologna: Yildiz ci sarà?Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è alle prese con la formazione da opporre al Bologna nel match di campionato in programma domenica sera allo Stadium: come riportato ... tuttojuve.com

Juve, 5 indisponibili per il Bologna. Thuram e Kelly a parte: cosa filtra per la sfida allo StadiumGli indisponibili, in vista della sfida col Bologna, al momento sono cinque: Adzic, Cabal, Milik, Perin e Vlahovic, in rigoroso ordine alfabetico. Quasi tutti lungodegenti. Partendo dal montenegrino, ... msn.com

Claudio Zuliani. . EDITORIALE TUTTOJUVE La Juventus a parte coi differenziati e 2 stop da fine stagione: Milik e Cabal A sorpresa designato Mariani per Juve vs Bologna TuttoJuve.com #Juventus #bologna #var facebook