In vista della partita contro il Lecce, la Juventus si avvicina con un organico quasi al completo. La scelta tra Vlahovic e David per l’attacco rimane aperta, mentre Yildiz è già stato confermato come titolare. L’allenatore si prepara a definire la formazione, con diverse decisioni ancora in bilico. La sfida si avvicina, e i dettagli sulla formazione ufficiale verranno annunciati nelle prossime ore.

Oggi di nuovo tutti in campo nel quartier generale alla Continassa, domani la partenza per il Salento dove, sabato sera, si accenderanno i riflettori su una partita dal peso specifico enorme per entrambe le squadre. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha lavorato con l’organico, di fatto, al completo e con meno preoccupazioni rispetto alle ultime settimane: gli acciaccati come Yildiz o Thuram hanno risposto presente. A proposito del giovane turco Kenan: la sensazione e che, nonostante il fiato un po’ corto, sia pronto per cominciare la sfida di Lecce dal primo minuto. Occhi puntati anche su McKennie, apparso appannato nelle ultime due uscite: l’americano non può non avere un ruolo determinante come jolly tattico e, a lui, Spalletti non rinuncia mai.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, le ultime verso il Lecce: ballottaggio aperto Vlahovic-David. Yildiz titolare

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