Lunedì sera al Via del Mare si gioca Lecce-Juventus, una sfida valida per la 36ª giornata di Serie A. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di ottenere tre punti fondamentali per le rispettive posizioni in classifica. Tra i giocatori in dubbio, si parla di un attaccante della Juventus che potrebbe tornare in campo come titolare. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva, con orario ancora da definire.

Lecce, 8 maggio 2026 - Tre punti per difendere la propria posizione di classifica e avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo finale: questa l'idea comune di Lecce e Juventus, una contro l'altra al Via del Mare nel Saturday Night della 36° giornata di Serie A. I salentini, in serie positiva da tre partite, vogliono conservare le quattro lunghezze di vantaggio sulla Cremonese terzultima, mentre i bianconeri con una vittoria scavalcherebbero almeno momentaneamente il Milan in terza posizione e in più sarebbero certi di tenersi dietro Roma e Como. I precedenti. La Juventus non ha perso alcuna delle ultime 11 sfide contro il Lecce in Serie A (7V,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecce-Juventus, Vlahovic verso il ritorno da titolare. Probabili formazioni e orario tv

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