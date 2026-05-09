Gol annullato Kalulu decisiva la posizione in fuorigioco di Vlahovic Lecce Juve resta ferma sullo 0-1

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Lecce e Juventus, un gol di Kalulu è stato annullato perché Vlahovic si trovava in posizione irregolare al momento del passaggio. La rete di Kalulu, che avrebbe portato il punteggio sul 0-2, non è stata convalidata dall’arbitro. La decisione ha mantenuto il risultato sullo 0-1, con i bianconeri in vantaggio. La partita è proseguita senza ulteriori modifiche al punteggio.

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di Francesco Spagnolo Gol annullato Kalulu, il francese aveva realizzato lo 0-2. Ma la posizione irregolare di Vlahovic ha portato Colombo a non convalidare la rete. Il match si accende con un episodio destinato a far discutere a lungo. I bianconeri mettono in piedi una manovra avvolgente, culminata nella splendida palla di Cambiaso che pesca perfettamente il difensore francese in proiezione offensiva. Da attaccante vero, il centrale non sbaglia e deposita in rete da due passi, complice un altro grave errore di Tiago Gabriel che si fa trovare impreparato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, l’esultanza viene immediatamente smorzata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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