Gol annullato Kalulu decisiva la posizione in fuorigioco di Vlahovic Lecce Juve resta ferma sullo 0-1

Durante la partita tra Lecce e Juventus, un gol di Kalulu è stato annullato perché Vlahovic si trovava in posizione irregolare al momento del passaggio. La rete di Kalulu, che avrebbe portato il punteggio sul 0-2, non è stata convalidata dall’arbitro. La decisione ha mantenuto il risultato sullo 0-1, con i bianconeri in vantaggio. La partita è proseguita senza ulteriori modifiche al punteggio.

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