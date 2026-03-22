Pisa travolto 5-0 a Como Due gol annullati ai nerazzurri Pagelle

Il Como ha battuto il Pisa con un punteggio di 5-0, segnando due gol annullati ai nerazzurri. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno così rafforzato la loro posizione in classifica, approfittando anche del pareggio interno della Juventus. La vittoria del Como ha permesso loro di mantenere un vantaggio di tre punti sui rivali.

COMO – Il Como vince con il Pisa e sfrutta il pareggio interno della Juventus, consolidando il quarto posto in classifica, a +3 dai bianconeri. La rete di Diao al 7' indirizza subito la partita in favore degli uomini di Fabregas, che trovano il raddoppio con Douvikas al 29'. In apertura di ripresa (al 48') Baturina porta il risultato sul 3-0, mentre il poker al 75' è siglato da Nico Paz. Perrone all’81’ fissa il risultato sul 5-0. I nerazzurri invece restano ultimi con il Verona, sempre più ad un passo dalla retrocessione. Dopo l’iniziale tentativo di Loyola, i padroni di casa passano in vantaggio al 7' con Assane Diao: il senegalese approfitta di un errore di Moreo, prende la mira e batte Nicolas con un preciso mancino in diagonale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa travolto (5-0) a Como. Due gol annullati ai nerazzurri. Pagelle Articoli correlati Pisa battuto in casa anche dal Como (0-3). Decidono i gol di Perrone e Douvikas. PagellePISA – ll Como passa a Pisa per 3-0 e sale al quarto posto della classifica, agganciando al momento Juventus e Roma a 33 punti. Verso Pisa-Como: nerazzurri a caccia della vittoria, mentre il mercato si infiamma con due arriviIl mercato invernale del Pisa Sporting Club è decollato: nelle prime ore delle trattative la dirigenza nerazzurra ha definito due entrate che vanno a... Approfondimenti e contenuti su Pisa travolto Temi più discussi: Il Cagliari travolto sul campo del Pisa; Il Pisa tira fuori l'orgoglio: il sardo Caracciolo inguaia il Cagliari, Pisacane ora trema; È l'ultima occasione per Conte: perché non può più sbagliare; Basket, torna sulla terra il CUS Pisa, travolto in casa dal Monsummano, in DR1. Serie A, l’anticipo: il Como supera il Pisa con un perentorio 5-0. Fabregas vede la Champions, i toscani la BNella 30ª giornata, i lariani hanno travolto il Pisa con un netto 5-0, consolidando il quarto posto e aumentando il distacco dalla Juventus, ora a tre punti di distanza. gonfialarete.com Como-Pisa 5-0, moviola: La giostra di Fabregas, stacca la Juve e vede la Champions, i lamenti di Morata, due gol annullatiI lariani volano e blindano il quarto posto, buona la prova dell’arbitro Pairetto nonostante le proteste da entrambe le parti, due gli ammoniti, infortunio per James Rodriguez ... sport.virgilio.it Travolto in bici, individuata conducente auto pirata Dopo la morte del 34enne barista pisano nella notte i carabinieri risalgono alla conducente. Disposta autopsia sul corpo facebook Morto ciclista travolto da pirata della strada a Pisa, indagini. L'incidente due notti fa, conducente è andato via senza dare soccorso #ANSA x.com