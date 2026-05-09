Lecce Juve 0-1 LIVE | Vlahovic spreca bianconeri vicinissimi al raddoppio!
Nella partita della 36ª giornata di Serie A, il match tra Lecce e Juventus si è concluso con un risultato di 0-1. La Juventus è passata in vantaggio grazie a un gol, ma ha avuto anche un'occasione per raddoppiare, che Vlahovic ha fallito. La cronaca della partita include una sintesi degli eventi, analisi della moviola e il tabellino del match. La partita si è svolta in un clima di tensione tra le due squadre.
di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. 42? TIRO-CROSS CAMBIASO! – L’esterno bianconero in proiezione offensiva prova il tiro-cross ma la palla finisce di poco fuori. 38? VLAHOVIC SPRECA! – Altra grandissima azione dei bianconeri: grave errore di Tiago Gabriel, recupera palla Conceicao poi c’è Vlahovic che punta la porta ma spedisce alto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: bianconeri vicinissimi al raddoppiodi Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di...
Lecce Juve 0-1 LIVE: palo di Conceicao! Bianconeri vicini al raddoppio!di Andrea BargioneLecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 Ultimi...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Pronostico Lecce-Juventus quote analisi 36ª giornata Serie A; Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Lecce-Juventus: il destino tra le mani; Tutte le notizie di calcio in Diretta.
LIVE Lecce-Juve 0-1 Gol dopo 12 secondi di Vlahovic, che va vicino al raddoppio. Super DiGre su CheddiraJuventus in vantaggio dopo 12 secondi! Cross di Cambiaso da sinistra, Siebert va a vuoto di testa, Tiago Gabriel non è reattivo e Vlahovic in area è bravo a fare... il centravanti. Controllo, tiro ... gazzetta.it
Lecce-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlahovic in gol dopo 13 secondiLa diretta live di Lecce-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
ANCORA VLAHOVIC!!! L'attaccante sblocca subito Lecce-Juve, bianconeri già in vantaggio al Via del Mare facebook
#Lecce 0-1 #Juventus : Dusan Vlahovic! What was that, 12 seconds! #LecceJuve #SerieA #LecceJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com
Match Thread: Lecce vs. Juventus | Serie A reddit