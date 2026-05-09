lecce juventus calcio

Nella penultima giornata del campionato di serie A, si gioca questa sera la partita tra Lecce e Juventus. L'incontro è previsto al “Via del Mare” con inizio alle 20,45. La sfida si inserisce in un turno che potrebbe influenzare le posizioni in classifica, mentre le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi. La partita rappresenta l'ultimo match casalingo per il Lecce in questa stagione.

Terzultima giornata nel campionato di calcio di serie A. Fra gli anticipi odierni Lecce-Juventus in programma al "Via del Mare" con inizio alle 20,45. I salentini che hanno quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto devono fare di tutto per mantenere tale distanza o ridurla il meno possibile, anche se l'impegno con i bianconeri si presenta complicato in quanto la formazione di Spalletti è impegnata per conquistare la qualificazione alla prossima coppa dei campioni. .🔗 Leggi su Noinotizie.it

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LECCE - JUVENTUS A COLOMBO

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