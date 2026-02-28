Como-Lecce 3-1 Calcio

Nel match tra Como e Lecce, il Lecce è passato in vantaggio nella prima parte della partita, ma i padroni di casa hanno ribaltato il risultato nel corso del primo tempo, portandosi avanti nel punteggio e chiudendo la partita con un risultato di 3-1.

Il Lecce era passato in vantaggio nella parte iniziale della gara. I padroni di casa però hanno fatto loro il punteggio nel volgere del prosieguo del primo tempo. Como momentaneamente in quinta posizione con ambizioni di qualificazione alla coppa dei campioni, Lecce ancora al terzultimo posto nella classifica del campionato di calcio di serie A con 24 punti. Prossimo turno: Lecce-Cremonese, ritenuto quasi unanimemente lo spareggio per la salvezza . 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Como-Lecce 3-1 Calcio Lecce-Como 0-3 Calcio serie ACon un gol nel primo tempo è due nella ripresa il Como ha superato il Lecce al “Via del Mare”. Leggi anche: Calcio, Lecce-Como 0-3, lariani travolgenti con Super Nico Paz Parma-Lecce 0-1: gol e highlights | Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati a Como Lecce. Temi più discussi: Como-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Como-Lecce: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Pronostico Como-Lecce: analisi, quote e consigli; Como-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Quando si gioca Como - Lecce?Serie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Il Como travolge anche il Lecce: 3-1 e quinto posto a -2 dalla zona ChampionsLa squadra di Fabregas in rimonta contro il Lecce infila la seconda vittoria consecutiva e continua la cavalcata nell'altissima classifica. Reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. corriere.it Serie A, Como-Lecce 3-1: lariani temporaneamente al quinto posto in classifica che vale un posto in Europa League, salentini ancora in zona retrocessione. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rai - facebook.com facebook SERIE A | In campo Como-Lecce DIRETTA x.com