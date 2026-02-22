Calcio l’Inter non sbaglia e batte il Lecce Il Como supera la Juventus pari tra Cagliari e Lazio

L’Inter ha vinto contro il Lecce grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. Il Como ha superato la Juventus, sfruttando un errore della difesa avversaria. Nel frattempo, Cagliari e Lazio hanno pareggiato senza reti, lasciando invariato il punteggio finale. Questi risultati si sono aggiunti alle partite di oggi, che hanno movimentato la classifica di Serie A. La giornata continua con altre sfide attese per domenica.

In attesa della ricca domenica, sono andati oggi in archivio altri tre match validi per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Al termine delle sfide, la situazione in classifica vede primeggiare sempre l’Inter che vola a quota 64 punti, a dieci di distanza dal Milan che scenderà in campo domani. Si accende anche la lotta Champions, con Como, Juve e Roma raccolte in due punti. La giornata è partita proprio con J uventus Como alle ore 15.00. A Torino i lariani hanno sfruttato il pessimo momento dei bianconeri imponendosi 0-2 in un successo che rilancia le loro ambizioni europeo. Ad aprire le marcature è stato Vojvoda al 11? con un tiro che ha sorpreso Di Gregorio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio, Serie A 2025-2026: Como a valanga sulla Lazio, pari senza reti tra Cremonese e VeronaLa ventunesima giornata della Serie A 2025-2026 si conclude con due posticipi, tra cui il match tra Cremonese e Verona, terminato senza reti.

