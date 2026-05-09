Lecce-Juventus 0-1 Vlahovic regala a Spalletti il terzo posto

Nella partita disputata nel fine settimana, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce, grazie a un gol di un attaccante. La gara si è svolta durante la 36esima giornata di Serie A. Con questa vittoria, la squadra si avvicina al quarto posto in classifica, consolidando le proprie chances di qualificazione alla Champions League. La partita si è giocata sabato 9 maggio.

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(Adnkronos) - La Juventus continua la sua corsa Champions. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri hanno battuto il Lecce 1-0 nella 36esima giornata di Serie A, trovando tre punti fondamentali in chiave quarto posto. A decidere il match la rete di Vlahovic al 1', con altri due gol che sono stati annullati alla squadra di Spalletti nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria la Juventus si prende il terzo posto, raggiungendo quota 68 punti e sorpassando il Milan, ora momentanemente a -1, mentre la Roma torna a -4. Rimane invece a 32 il Lecce di Di Francesco, quartultimo con 4 punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima. Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà la Fiorentina mentre il Lecce volerà a Sassuolo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lecce-Juventus 0-1, Vlahovic regala a Spalletti il terzo posto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o Cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Lecce: Spalletti e il Dubbio sulla Formazione Chiave Notizie correlate Spalletti in conferenza verso Juventus-Lecce: “Vlahovic titolare? Può essere”Spalletti avvisa la Juve: “Contro il Lecce serve la forza che nasce dal dolore” Alla vigilia della delicatissima trasferta contro il Lecce, Luciano... PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-1: lampo Vlahovic, scatto Champions per SpallettiVoti, top e flop del match del ‘Via del Mare’, valido per la 36° giornata del campionato di Serie A Le pagelle di Lecce-Juve (Ansa) – Calciomercato.