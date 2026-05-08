Spalletti in conferenza verso Juventus-Lecce | Vlahovic titolare? Può essere

Alla vigilia della partita contro il Lecce, l’allenatore della squadra ospite ha tenuto una conferenza stampa per discutere delle scelte di formazione e delle strategie da adottare. Ha menzionato la possibilità di schierare il giocatore titolare, sottolineando la sua disponibilità a inserirlo nella formazione. Inoltre, ha evidenziato che la squadra dovrà affrontare la trasferta con determinazione, considerando anche le difficoltà accumulate nelle ultime partite.

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Spalletti avvisa la Juve: “Contro il Lecce serve la forza che nasce dal dolore”. Alla vigilia della delicatissima trasferta contro il Lecce, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per tracciare la rotta verso un piazzamento Champions League ancora tutto da blindare. In un campo ostico come il Via del Mare, l’allenatore bianconero chiede ai suoi una prova di carattere, ripartendo dalle indicazioni positive — seppur amare — dell’ultimo turno casalingo. Ripartire dagli applausi dell’Allianz per vincere a Lecce. Spalletti ha voluto sottolineare come l’atteggiamento della squadra, nonostante il risultato contro il Verona, sia stato apprezzato dai tifosi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Spalletti in conferenza verso Juventus-Lecce: “Vlahovic titolare? Può essere” Spalletti’s PRESS CONFERENCE Ahead of Juventus-Lecce Notizie correlate Juventus, le ultime verso il Lecce: ballottaggio aperto Vlahovic-David. Yildiz titolareOggi di nuovo tutti in campo nel quartier generale alla Continassa, domani la partenza per il Salento dove, sabato sera, si accenderanno i riflettori... Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: «Bisogna saper scegliere. Rinnovo durante la sosta? Può essere un momento corretto. Vlahovic e Thuram vediamo domattina…»di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 30ª giornata di Serie A 2025/26... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus, Spalletti a Lecce con il dubbio Thuram; Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Spalletti scuote la Juve, c'è il Lecce nella corsa Champions; Lecce-Juventus, probabili formazioni e ultime notizie: dubbio centravanti, Yildiz verso la conferma dal 1. Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Lecce Juve: le dichiarazioni verso il match della 36ª giornata di Serie A 2025/26Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Lecce Juve: le dichiarazioni verso il match della 36ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com La penna in trasferta – Zampini: La Juve farà la sua partita. Lecce verso una salvezza meritataIl noto opinionista vicino alle sorti del club bianconero, ospite fisso della trasmissione di Italia 1, ha fiducia nelle possibilità dell'undici di Spalletti e crede nella permanenza del Lecce in A ... calciolecce.it EDITORIALE TUTTOJUVE Spalletti apprezza la squadra ma manca la lettura e la giocata tecnica Preoccupazione per la trasferta di Lecce Vlahovic titolare #Juventus #lecce #SerieA - facebook.com facebook