Vaz regala tre punti d' oro alla Roma | agganciata la Juventus al quinto posto

Roma-Lecce 1-0 RETE: 12' st Vaz. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (1' st Ghilardi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 7; Rensch 6, Cristante 6, El Aynaoui 6 (6' st Vaz 7), Tsimikas 5.5 (29' st Angelino 6); Pisilli 6, Pellegrini 6.5 (34' st Venturino sv); Malen 6.5 (29' st Arena 6). In panchina: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini 6. LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Siebert 6.5, Tiago Gabriel 7, Gallo 5; Ramadani 6 (41' st Sala sv), Ngom 6; Pierotti 6 (40' st Helgason sv), Gandelman 5.5 (16' st Fofana 6), Banda 6 (21' st N'Dri 6); Stulic 5 (16' st Cheddira 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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