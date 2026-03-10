Marusic ha segnato un gol di testa a pochi secondi dal fischio finale, regalando alla Lazio una vittoria importante. Dopo oltre un mese di assenza dai risultati positivi, la squadra torna a conquistare i tre punti in campionato. La rete decisiva ha permesso ai biancocelesti di ottenere il successo contro l’avversario di turno.

Testa di Marusic a pochi secondi dal fischio finale e finalmente la Lazio torna a vincere dopo oltre un mese di astinenza. Premiata la volontà della creatura di Sarri contro un buon Sassuolo. Riconquistata la parte sinistra della classifica (decimo posto) dopo una sfida in cui ancora una volta fortuna aveva voltato le spalle. Si sblocca Maldini poi il pari di Lauriente, si fa male Cataldi e poi Romagnoli resta negli spogliatoi all'intervallo. Con i cerotti ma con grinta e cuore, fino alla rete del terzino montenegrino che regala una boccata d'ossigeno a tutto il gruppo. Rimane un'altra notte triste, ormai è una sgradevole abitudine, Olimpico deserto, sempre peggio, sempre meno spettatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marusic regala tre punti d'oro alla Lazio

